Aperto bando EENergy: fino a 10mila euro per efficientamento energetico

Le piccole e medie imprese (PMI) in tutta Europa hanno ora l’opportunità di accedere a fondi significativi per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico, grazie all’apertura del bando EENergy. Questo programma, gestito in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network (EEN), offre contributi fino a 10.000 € con finanziamento al 100%. Ma le agevolazioni non si fermano qui: le PMI possono anche ricevere servizi di consulenza sulla sostenibilità per supportare i loro sforzi in materia di efficienza energetica.

Il progetto EENergy si propone di incentivare le PMI a implementare azioni concrete mirate a ridurre il consumo energetico di almeno il 5%. Questo obiettivo, se raggiunto, non solo comporterà un risparmio significativo sui costi energetici, ma contribuirà anche alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive.

Le sovvenzioni EENergy possono essere utilizzate per una serie di scopi, tra cui investimenti in impianti di energia rinnovabile, software per l’efficientamento energetico, consulenza specializzata e formazione del personale. Ciò significa che le PMI hanno la flessibilità di scegliere le soluzioni che meglio si adattano alle loro esigenze specifiche.

Per partecipare al bando, le PMI interessate devono contattare i consulenti della rete EEN, che offriranno supporto nella progettazione di un piano di efficientamento personalizzato e nella presentazione della domanda. È importante notare che, sebbene tutte le domande ammissibili saranno prese in considerazione, solo alcune PMI saranno selezionate casualmente per ricevere la sovvenzione. Pertanto, è fondamentale presentare una proposta solida e convincente.

Una volta selezionate, le PMI beneficiarie del contributo finanziario dovranno impegnarsi nell’attuazione del piano d’azione e dimostrare il conseguimento dell’obiettivo minimo di riduzione del consumo energetico del 5%. Il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese saranno cruciali per garantire il successo del programma.

Anche le PMI che non riceveranno direttamente la sovvenzione continueranno a beneficiare del supporto dei consulenti EEN durante l’attuazione del loro piano d’azione. Inoltre, riceveranno report di benchmarking sulla loro prestazione in materia di efficienza energetica, fornendo loro preziose informazioni per migliorare le proprie pratiche aziendali.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi, le PMI possono contattare v.fili@sicindustria.eu. Non lasciate passare questa opportunità di migliorare l’efficienza energetica della vostra impresa e contribuire a un futuro più sostenibile.