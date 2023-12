Giglio.com: Nuovo Centro Logistico a Palermo per Sostenere la Crescita Globale nel Settore del Lusso Online

Giglio.com, leader nel settore della moda di lusso multimarca venduto online a livello globale e quotata su Euronext Growth Milano gestito da Borsa Italiana SpA, annuncia l’inaugurazione del suo nuovo centro logistico a Palermo.

Questo nuovo polo logistico ospiterà sia gli studi fotografici e di produzione digitale che gli spazi dedicati all’evasione degli ordini.

La Società, che ha recentemente registrato un record di vendite giornaliere durante il Black Friday, superando la cifra di 1,1 milioni di euro in un solo giorno, chiudendo il mese di novembre con oltre 155.000 clienti attivi. Questo annuncio coincide con l’apertura del nuovo hub logistico a Palermo, che copre una superficie di oltre 7.000 metri quadrati. Questo investimento strategico mira a sostenere la crescente domanda di Giglio.com, che ha visto i suoi ricavi aumentare del 17% nei primi nove mesi del 2023 rispetto all’anno precedente.

La metà dell’area del polo logistico, pari a 3.500 metri quadrati, è dedicata agli studi fotografici e alla produzione digitale, con ben 20 studi fotografici in grado di creare fino a 2.500 schede prodotto al giorno. In questa stagione autunno-inverno 2023, Giglio.com ha già fotografato oltre 110.000 schede prodotto e prevede di aumentare ulteriormente questa cifra grazie ai nuovi spazi e alla collaborazione con la sua Community Store, una rete di 200 partner che contribuiscono all’assortimento della piattaforma commercio elettronico.

Il restante spazio sarà dedicato alle operazioni di delivery e supply chain, che, in un mercato online, sono fondamentali per la preparazione e l’evasione degli ordini. Questo consentirà a Giglio.comdi aumentare la sua capacità di evasione di oltre il doppio, in linea con il trend del 2022 che ha visto la Società spedire oltre 400.000 prodotti. Attualmente, il centro logistico impiega 80 dipendenti.

Questo potenziamento del sistema logistico, completamente internalizzato, mira a mantenere gli elevati standard di efficienza, efficacia e velocità che da sempre contraddistinguono Giglio.com. Si tratta di una strategia chiave per la crescita e la scalabilità a lungo termine dell’azienda.

“Con l’apertura di questo nuovo centro logistico, continuiamo a investire sul territorio, mantenendo le nostre radici come vantaggio competitivo”, ha commentato Giuseppe Giglio, Chairman & CEO di Giglio.com.”