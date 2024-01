Novità Bonus edilizi 2024: Cosa Cambia per i Lavori in Casa

Il 2024 porta con sé importanti novità per coloro che intendono effettuare lavori di ristrutturazione o miglioramento della propria abitazione, sia essa unifamiliare o parte di un condominio. Le modifiche riguardano principalmente i bonus edilizi per quest’anno, con particolare attenzione al Superbonus, alla Cessione del Credito e ad altre agevolazioni.

Superbonus 2024: Meno Detrazione Ma Ancora Vantaggioso

Il Superbonus 2024 prevede una detrazione fiscale ridotta al 70%, rispetto al precedente 90% del 2023. Inoltre, con la Legge di Bilancio 2024, viene introdotta una tassazione al 26% sulla plusvalenza derivante dalla vendita di una casa ristrutturata con il Superbonus 110. Va inoltre menzionato un decreto dell’ultimo minuto approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023, che introduce una sanatoria per i cantieri avviati nel 2023 che soddisfano determinati requisiti. Un contributo straordinario è stato anche approvato per i redditi bassi.

Ecobonus 2024: Detrazione per L’Efficienza Energetica

Nel pacchetto dei bonus casa 2024, l’Ecobonus offre una detrazione Irpef da utilizzare entro 10 anni nella dichiarazione dei redditi. Questa detrazione può variare dal 50% al 75% in base al tipo di lavori effettuati. Tuttavia, a partire dal 17 febbraio 2023, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o la cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013.

Bonus Ristrutturazione 2024: Proroga Fino all’Anno in Corso

Il Bonus Ristrutturazione è stato prorogato fino al 2024 con la Legge di Bilancio del governo Meloni. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% per i lavori di ristrutturazione, che può essere utilizzata in 10 anni e suddivisa in quote uguali sul 50% delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con un limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.

Bonus Infissi 2024: Agevolazioni per la Sostituzione

Sebbene non esista un bonus specifico per gli infissi, è comunque possibile ottenere agevolazioni per la loro sostituzione attraverso due bonus edilizi principali: l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione, entrambi con una detrazione del 50%.

Sismabonus: Riduzione del Rischio Sismico

Il Sismabonus prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, con un limite di 96mila euro per unità immobiliare (annuale e suddiviso in 5 quote). L’agevolazione sale al 70% o all’80% per gli interventi che riducono il rischio sismico di 1 o 2 classi e per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, arriva all’80% o all’85% (supersismabonus).

Bonus Verde 2024: Per la Cura di Giardini e Terrazzi

Il Bonus Verde è destinato alla cura di giardini, terrazzi e aree scoperte legate a immobili ad uso abitativo. Offre uno sconto del 36% entro un limite di spesa di 5mila euro, da distribuire in dieci quote annuali. Tuttavia, alcune spese non rientrano nel Bonus Verde 2024, come la manutenzione ordinaria, l’acquisto di attrezzature specifiche e interventi lavorativi da parte del proprietario.

Bonus Mobili 2024: Cambiamenti nei Parametri

Nel 2024, il Bonus Mobili (o Bonus Elettrodomestici 2024) presenta alcune modifiche nei parametri rispetto agli anni precedenti. A partire dal 1° gennaio 2024, è possibile ottenere agevolazioni per spese fino a 5.000 euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare immobili oggetto di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio. L’anno precedente, l’importo massimo detraibile era di 8.000 euro.

Bonus Barriere Architettoniche 2024: Eliminazione di Ostacoli Verticali

Il Bonus Barriere Architettoniche 2024 si applica solo per interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici già esistenti. Questa agevolazione offre una detrazione del 75% e mira all’eliminazione di ostacoli verticali.

Bonus Facciate 2024: Nessuna Novità

Per il Bonus Facciate, non ci sono novità nel 2024. Questa agevolazione è stata ridotta dal 90% al 60% con la manovra di Bilancio 2021, prima della sua scadenza nel 2022, e non è più disponibile nemmeno nel 2024 per i lavori sulle facciate.