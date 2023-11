Premio Innovazione Sicilia, ecco i componenti del comitato tecnico scientifico e il board di valutazione

È partito il countdown verso il 24 novembre, data in cui verranno annunciati i vincitori del Premio Innovazione Sicilia. Sono stati confermati tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Board di Valutazione: personalità di spicco del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e delle università, che hanno il compito di valutare le oltre 200 candidature pervenute.

Il Comitato tecnico scientifico

A capo del Comitato Tecnico Scientifico c’è Elita Schillaci, professore Ordinario di “Imprenditorialità e Business Planning” all’Università di Catania, dove è stata Preside della Facoltà di Economia e Amministratore Delegato del Distretto Tecnologico Universitario Micro e Nano Sistemi Sicilia.

Gli altri componenti del Comitato Tecnico sono: Enrico Foti (professore Ordinario Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura, Unict); Andrea Pace (Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e ai Rapporti con l’Amministrazione, Unipa); Sabrina Conoci (professore Ordinario di Chimica Generale ed Inorganica, Unime e Unibo); Vincenzo Conti (professore Associato, Università di Enna “Kore”).

Il Board di Valutazione

Ecco i componenti del Board di valutazione. Ne fanno parte: Emanuele Spampinato, (Presidente e Amministratore Delegato Consorzio EHT); Patrizia Monterosso, (Direttrice generale Fondazione Federico II); Giuseppe Mistretta (Presidente AMAT SPA); Ugo Parodi Giusino (founder Magnisi); Elisa Fazio (digital specialist a supporto delle imprese siciliane presso il Punto Impresa Digitale delle Camere di Commercio – analista e programmatore tecnico presso numerosi enti pubblici – già fondatrice della Flazio SRL); Giovanni Lo Faro (Area Manager Sicilia e Calabria Gi Group SPA); Assia La Rosa (founder I Press); Maurizio Di Piazza (Senior Manager Field Value & Access Bristol-Myers Squibb); Gianni Dominici (Direttore generale Forum PA); Arabella Mocciaro Li Destri (dSEAS-Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Unipa e Presidente SIMA-Società Italiana di Management); Giovanni Alessi (CEO Moving Up); Sebastiano Di Betta (Presidente della Federazione Italiana degli Editori Digitali); Carmela D’Amato (Consigliere d’amministrazione Invitalia); Accursio Gallo (Segretario nazionale Organismo Congressuale Forense); Sebastiano Bavetta, (professore Ordinario, dSEAS-Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Unipa); Gianni Messina (CTO Digitrend); Marco Weiss (founder “Spunte Blu”); Giuseppe Biundo (founder Birrificio Ribadi).

La premiazione il 24 novembre a Palermo

Il Premio Innovazione Sicilia è un progetto ideato da Digitrend – e promosso dall’Assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana – che punta a diffondere la cultura dell’Innovazione nell’isola. Nel corso dell’evento conclusivo, in programma venerdì 24 novembre all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, verranno annunciati i nomi dei vincitori, con l’assegnazione di tre premi, oltre a un Premio Assoluto. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale dedicato all’iniziativa, https://www.premioinnovazionesicilia.it.

L’appuntamento di venerdì 24 si configurerà come un’intera giornata che, a partire dal mattino, includerà importanti momenti di incontro e confronto, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’economia. In occasione del Premio verrà presentato il progetto www.innovationisland.it, “La Sicilia che piace a chi vuole cambiare”, che si configura come il giornale della comunità degli innovatori siciliani.