Supernova Hub (Gruppo ITLM): raggiunti 30 milioni di investimenti

Supernova Hub, il Corporate Venture Builder creato nel 2015 da Federico Pozzi Chiesa (AD di Italmondo, Gruppo internazionale di trasporti ITLM), accelera sugli investimenti: in meno di 10 anni sono stati raggiunti investimenti per 30 milioni di euro totali, di cui 20 milioni nelle start-up supportate – tra cui Termo, Sendabox e Opyn – e 10 milioni nella ristrutturazione del building di co-working all’interno del distretto digitale. Le start-up hanno confermato la loro attrattività sul mercato, raccogliendo nei round successivi ulteriori 48 milioni, e arrivando così a un totale di 68 milioni di euro tra investimenti diretti e del mercato. Complessivamente, nel 2023, l’aggregato delle partecipate di Supernova Hub ha registrato nell’insieme un fatturato di 91 milioni (dagli 80 milioni del 2022).

Nel 2024, oltre all’ulteriore consolidamento delle 15 piattaforme in portafoglio, Supernova Hub perseguirà lo sviluppo di un polo d’innovazione a Milano, nell’area di proprietà in zona Certosa District. “Il 2024 di Supernova Hub è iniziato con grinta, forte della crescita di tutte le società innovative che hanno visto un’importante evoluzione durante lo scorso anno. Non solo abbiamo rinnovato gli investimenti in alcune delle nostre scale-up, ma abbiamo anche preparato la strada per la creazione di un vero e proprio polo d’innovazione – ha dichiarato Federico Pozzi Chiesa, CEO & Founder di Supernova Hub e AD di Italmondo. – Anche quest’anno è stata confermata la validità del nostro modello d’innovazione, che da molto tempo è un unicum in Italia in quanto siamo stati tra i primi ad agire come corporate builder. È stato un anno di soddisfazioni, perché abbiamo visto i business su cui abbiamo puntato crescere, cavalcare le evoluzioni del mercato e affermarsi come leader nei loro settori. Guardiamo avanti forti di questi risultati e certi che quest’anno porterà al consolidamento del polo dedicato all’innovazione, dando sempre nuova linfa a quella che è la sede ‘storica’ del nostro Gruppo.”

Nuovi aumenti di capitale e aziende in consolidamento

Il 2023 è stato un anno di crescita per tutte le società nel portfolio di Supernova Hub. In particolare Sendabox, ha ricevuto un aucap di 5,25 milioni complessivi fra equity e nuove linee di debito, la piattaforma che integra soluzioni di logistica e i servizi dei migliori corrieri nazionali e internazionali. Nata nel 2015, oggi conta quasi 150.000 clienti e gestisce 2,3 milioni di spedizioni l’anno. A Supernova Hub e Italmondo si sono affiancate Banca Intesa Sanpaolo e Banca Centropadana con nuove linee di financing per un importo complessivo di 1,05 milioni di euro. Il round A di investimento arriva dopo un percorso di crescita della società: a fine 2023 Sendabox si è attestata su una crescita esponenziale del 70% con un fatturato di 8.3 milioni di euro. I fondi verranno utilizzati per incrementare il business, in particolare attraverso lo sviluppo di una nuova piattaforma per garantire una migliore esperienza all’utente e l’ulteriore accrescimento del network Sendabox DeliveryNow con consegne “prime”